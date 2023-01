Agentes de Suporte Educacional nomeados em concurso são convocados para posse

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e a Secretaria da Educação (Sedu) convocam os candidatos nomeados no concurso público Edital nº 001/2022, destinado ao provimento do cargo de Agente de Suporte Educacional (ASE). A listagem com data de escolha da vaga e posse, bem como o horário de cada candidato, foi divulgada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (06), por meio do Edital Seger/Sedu nº 25/2023.

Para o provimento dos cargos, os concorrentes devem enviar as documentações descritas no edital, a partir desta sexta-feira (06), até as 10 horas, da próxima quinta-feira (12).

Confira o Edital nº 25/2023

