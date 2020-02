Agente florestal filma luta entre leopardo e lagarto; assista

arrow-options Pixabay/Creative Commons Felino enfrentou um lagarto-monitor.

Um agente do Serviço Florestal da Índia registrou um leopardo e um lagarto-monitor lutando até a morte em uma estrada. Além de filmar o momento, Parveen Kaswan postou o vídeo em seu perfil no Twitter na última quarta-feira (5) e viu a publicação viralizar rapidamente.

Leia também: Leopardo rouba comida da boca de crocodilo na África; assista

No vídeo, é possível ver o lagarto iniciando o ataque contra o leopardo e batendo no felino com sua cauda. Após um pequeno corte, o mamífero contra-ataca, imobilizando o réptil e mordendo-o no pescoço. Instantes depois, o leopardo vai para dentro da mata com o corpo do adversário em sua boca. Confira: