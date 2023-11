Agenda de Lula para a COP inclui reunião com o Papa e líderes mundiais

Valter Campanato/Agência Brasil – 24/11/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a COP 28, que acontecerá nesta quinta-feira (30), em Dubai, inclui encontros com o Papa Francisco e líderes europeus.

No encontro com o Papa, Lula deve retomar questões envolvendo a guerra em Gaza e convidar o pontífice para participar da COP30, em 2025. A última vez que os dois se reuniram foi em junho deste ano, no Vaticano.

Durante a viagem de oito dias, o presidente visitará três países do Oriente Médio e um da Europa. A primeira parada será a capital da Arábia Saudita, Riad, e em seguida, Doha, no Catar. A expectativa é de que Lula se reúna com autoridades dos dois países.

Lula ainda deve encontrar o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente tenta fechar o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. De acordo com fontes do Itamaraty, o governo brasileiro pretende anunciar a conclusão do acordo durante a cúpula do bloco sul-americano, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Rio de Janeiro.

A edição deste ano da Conferência do Clima receberá a maior comitiva brasileira da história, contando com nomes como Alexandre Silveira, Carlos Fávaro, Celso Sabino, Esther Dweck, Fernando Haddad, Jader Filho , Marina Silva, Mauro Vieira, Nísia Trindade, Paulo Teixeira, Rui Costa, Silvio Costa Filho e Sônia Guajajara.

Fonte: Internacional