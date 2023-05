Agenda das comissões terá reuniões de CPIs

Duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e duas audiências públicas serão promovidas pela Assembleia Legislativa (Ales) na próxima semana, a partir de quarta-feira (24) – o Legislativo não funciona na terça (23), em virtude do feriado de Colonização do Solo Espírito-Santense, e nem na segunda (22), por ser ponto facultativo.

A CPI do Combate ao Abuso Sexual e Violência contra a Criança e Adolescentes recebe, na quarta (24), às 13 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, o delegado Breno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Segundo o presidente da CPI, deputado Dary Pagung (PSB), “a presença do delegado é uma oportunidade importante para a CPI e para a sociedade capixaba discutir políticas públicas mais eficazes para prevenir e combater casos de abuso e violência”.

O convidado falará sobre o trabalho feito pela DRCC, localizada em Vitória, e sobre os desafios da delegacia para evitar crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes envolvendo o tráfego de materiais pela internet, como fotos e vídeos.

No dia seguinte, quinta (25), é a vez de a CPI dos Maus-Tratos contra os Animais se reunir às 14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. O colegiado convocou uma pessoa envolvida no esfaqueamento de uma cadela em Linhares, ocorrido no dia 2 de março, no bairro Interlagos. O animal foi internado e o ato teria sido cometido para separar a briga entre dois cachorros.

A CPI também vai apurar o esfaqueamento e morte de um bull terrier, em Nova Rosa da Penha I, Cariacica, ocorrido no último dia 5. O acusado é um adolescente, mas não consta a convocação dele para a reunião.

Audiências públicas

Ainda na quinta (25) serão realizadas duas audiências. Às 18h30, na Câmara Municipal de Nova Venécia, o colegiado de Segurança discute as prioridades na área do município. Já a partir das 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, a Comissão de Direitos Humanos debate os seis meses do atentado nas escolas de Aracruz.

Confira a agenda da semana

Quarta (24)

13h – CPI do Combate ao Abuso Sexual e Violência contra a Criança e Adolescentes – Plenário Dirceu Cardoso

18h – Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste do Estado do Espírito Santo – Câmara Municipal de Barra de São Francisco

Quinta (25)

14h – CPI dos Maus Tratos contra os Animais – Plenário Dirceu Cardoso

18h30 – Audiência pública da Comissão de Segurança – Câmara Municipal de Nova Venécia

19h – Audiência pública híbrida da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos para debater – Plenário Dirceu Cardoso

