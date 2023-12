Agenda: Caparaó recebe 2 audiências públicas

Duas audiências públicas para debater temas ligados às áreas de saúde e de turismo, em Ibitirama, no interior do estado, estão previstas na agenda de trabalhos legislativos para a próxima semana. Também estão agendadas três visitas técnicas de comissões para fiscalizar serviços que impactam setores de meio ambiente, saúde e defesa civil.

A região do Caparaó vai receber a Comissão de Saúde para debater em audiência pública o tema “O Trabalho Realizado pelos Profissionais da Saúde”. O encontro acontece na quarta-feira (06), às 19 horas, na Câmara Municipal de Ibitirama.

Também em Ibitirama, a Comissão de Turismo promove audiência para discutir a importância da construção do portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó. De acordo com o presidente do colegiado, deputado Coronel Weliton (PTB), é necessário melhorar a estrutura do parque e viabilizar novo acesso pelo município, seguindo o plano de manejo da parte capixaba da reserva. Ibitirama abriga grande parte da área do Caparaó no Espírito Santo, onde está localizado o Pico da Bandeira.

O evento da Comissão de Turismo acontece na quinta-feira (07), às 19 horas, no Salão Comunitário da Igreja Católica de São Sebastião, em Ibitirama.

Visitas Técnicas

Na terça-feira (5), a Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas visita o Centro de Inteligência da Defesa Civil, em Vitória, para conhecer os trabalhos realizados pelo órgão. O colegiado presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) pretende formar um conselho consultivo com atores do governo e entidades ligadas a questões relacionadas às mudanças climáticas para auxiliar na elaboração de uma legislação que garanta a mitigação de emissão de carbono.

“No próximo encontro vamos fazer um debate junto à Defesa Civil para mostrar, desde 2013, quando tivemos um desastre com chuvas muito fortes no Espírito Santo, como era a estruturação da Defesa Civil e como está hoje”, explicou o deputado.

Já a Comissão de Saúde vai até Iúna, na região do Caparaó, para fiscalizar a estrutura e os serviços oferecidos no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna. A visita acontece na quarta-feira (06), às 13 horas. O colegiado tem realizado uma série de visitas técnicas a unidades de saúde em municípios da Grande Vitória e no interior.

Já na quinta-feira (7), às 9 horas, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Licenças Ambientais faz visita técnica ao complexo industrial da ArcelorMittal Tubarão, na Serra. A CPI acompanha a implementação das ações previstas nos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) firmados entre Vale, ArcelorMittal, Ministério Público e governo do Estado para a diminuição da emissão de partículas de minério na região metropolitana.

Confira a agenda da próxima semana*

Segunda (04)

9h – Planejamento Estratégico dos deputados – Hotel Senac, Ilha do Boi

9h – Feira de Natal do Artesanato Capixaba – Galeria dos Presidentes

13h30 – Reunião da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

18h05 – Reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar aos Animais – Plenário Rui Barbosa

19h – Sessão Solene em homenagem ao Dia do Delegado de Polícia Civil – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (05)

9h – Reunião da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10h – Reunião da Comissão de Infraestrutura – Plenário Dirceu Cardoso

10h – Visita técnica da Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas – Centro de Inteligência da Defesa Civil

11h – Reunião da Comissão de Cooperativismo – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Rui Barbosa

18h – Lançamento do livro “Máfia Capixaba”, de Danilo Salvadeo – Auditório Hermógenes

18h30 – Sessão solene de entrega da Medalha Ewerton Montenegro – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (06)

8h30 – Mobilização “Laço Branco”, atividade dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher – Assembleia Legislativa

13h – Visita Técnica da Comissão de Saúde – Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna

13h – Reunião da CPI dos Explosivos e Combustíveis – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

14h – Reunião da Comissão de Meio Ambiente – Plenário Rui Barbosa

14h – Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate – Tema: ODS 15

19h – Audiência pública da Comissão de Saúde – Câmara Municipal de Ibitirama

Quinta (07)

9h – Visita Técnica da CPI das Licenças Ambientais – ArcelorMittal Tubarão

9h – Entrega de honrarias ao comandante do 38º BI – 38º BI, Vila Velha

14h – Sessão solene em Homenagem ao Dia Internacional das Pessoas Com Deficiência – Plenário Dirceu Cardoso

18h30 – Colóquio com o tema “Como Está o Protagonismo das Mulheres das Religiões de Matriz Africana?” – Auditório Hermógenes

19h – Sessão solene em Homenagem ao Dia do “Advogado Criminalista” – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Audiência pública da Comissão de Turismo – Ibitirama

19h – Sessão solene em homenagem à Maçonaria – Loja Maçônica, Bento Ferreira

Sexta (08)

10h – Colóquio com o tema “Projeto Homem que é Homem: a Importância dos Grupos Reflexivos no Enfrentamento à Violência contra a Mulher” – Plenário Dirceu Cardoso

14h – Sessão solene em homenagem às mulheres empreendedoras – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Sessão solene em homenagem aos 467 anos do município de Serra e o Dia do Serrano – Plenário Dirceu Cardoso

*Agenda sujeita a mudanças



