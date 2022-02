Agências do Sine ofertam mais de 2 mil vagas de emprego no Espírito Santo

O mês de fevereiro começa com 2.284 em Sines do Espírito Santo entre estágio e ocupação profissional, de acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) do Espírito Santo e da plataforma “TrabalhaVix”, sistema integrado dos Sines dos municípios da Grande Vitória.

As oportunidades estão disponíveis para pessoas com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental ao superior. São vagas em áreas como supervisor comercial, auxiliar de limpeza, solador, engenheiro civil, montador de instrumentos elétricos, entre outros.

São 1158 vagas disponíveis entre os Sines da Região Metropolitana. É possível concorrer às vagas entregando o currículo de forma presencial nas agências nos municípios, que têm horário de funcionamento das 8h às 17h.

Também é possível concorrer de forma online, pela plataforma “Trabalha Vix”, disponível por meio deste link.

São 62 vagas disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim; 243 em Aracruz; 84 em Anchieta; 201 em São Mateus; 30 em Barra de São Francisco; 42 em Colatina; 173 em Linhares; e 48 em Nova Venécia.

Para concorrer é necessário comparecer às agência com o currículo e documentos pessoais em mãos. Para conferir os horários de funcionamento das agências e os endereços basta acessar o site da Setades.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) oferta, ao todo, 160 vagas de trabalho no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, o antigo São Lucas. São oportunidades para técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais (ASG) e auxiliares administrativos.

Para as vagas de técnico de enfermagem e enfermeiro é necessário ter concluído o curso e ter registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren/ES). Já para as vagas de auxiliar de serviços gerais e administrativos é desejável o Ensino Fundamental completo.

Para concorrer é necessário cadastro no site da Organização Social (OS) que administra o hospital.