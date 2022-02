Agências da Receita Estadual vão aumentar tempo de análise de processos virtuais

As agências da Receita Estadual vão aumentar o tempo reservado para a análise de processos que chegam de maneira virtual. A mudança, que entra em vigor na próxima segunda-feira (07), é uma consequência do aumento do número de processos enviados de forma on-line pelos cidadãos.

Com a alteração, as agências da Receita passarão a atender o público das 12h às 16h, não mais das 10h às 16h. “Nos últimos meses, nós temos observado um aumento muito grande do número de processos enviados via e-Docs. Na Grande Vitória, os processos virtuais já são cerca de 70% do total. No interior, esse número é pouco maior que 50%”, analisou o gerente de Atendimento ao Contribuinte, Augusto Dibai.

Mesmo com a mudança de horário, os auditores fiscais e auxiliares fazendários vão continuar iniciando o expediente às 8 horas. Até aqui os servidores das agências ficavam das 8h às 10h voltados para o atendimento dos processos virtuais e entre 10h e 16h dividindo a atenção entre atendimentos presenciais e análise de documentos on-line.

“Com essas duas horas a mais dedicadas exclusivamente ao atendimento on-line, acreditamos que a análise de processos virtuais vai dobrar, o que dará uma celeridade muito maior para os cidadãos”, ressaltou o subgerente de Atendimento ao Contribuinte, Saulo Sérgio de Oliveira.

Nos últimos meses, algumas agências passaram a funcionar abertas ao público, das 12h às 16h, por conta das obras que estão sendo feitas nos locais. “A agência de Vitória, por exemplo, está nesse sistema de atendimento desde setembro; a de São Mateus desde novembro; e a de Aracruz desde dezembro. Em nenhum caso, foram registradas reclamações no Fale Conosco ou na Ouvidoria da Sefaz”, informou o subgerente de Atendimento ao Contribuinte.

“Ainda que a expectativa seja de que os atendimentos vão ficar mais rápidos, essa mudança no horário de funcionamento será experimental. Ao final do primeiro semestre, vamos fazer uma avaliação e só seguir neste formato caso a qualidade do atendimento se mantenha e a quantidade de atendimentos aos cidadãos não seja reduzida”, destacou Augusto Dibai.

Os cidadãos que já haviam feito o agendamento para os próximos dias, no período matutino, serão contatados por e-mail ou telefone, pelos servidores das agências. Nesse caso, o atendimento pode ser reagendado, feito por meio remoto, ou até aberta uma exceção e o serviço ser feito no marcado originalmente.

O detalhamento do novo funcionamento das agências foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (04), na Portaria nº 14-R.

