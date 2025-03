Agência itinerante do Detran|ES atende moradores de Vila Valério

Com o objetivo de garantir o atendimento aos cidadãos de Vila Valério durante o fechamento temporário do Posto de Atendimento Veicular (PAV) local, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) levou o ônibus Detran Itinerante para o município. A agência itinerante está no endereço Rua Lourenço de Martins, 191, Centro, Vila Valério, ao lado da Prefeitura Municipal, onde os serviços estão sendo prestados a partir desta sexta-feira (28) até o fim da preparação para mudança e instalação da nova agência.

O fechamento temporário do PAV se deu devido à necessidade de mudança do imóvel onde a agência estava localizada no município, que era cedido pela Prefeitura de Vila Valério ao Detran|ES para funcionamento da agência.

Para o breve retorno das atividades na nova unidade, o Detran|ES está em fase de celebração de contrato de cessão de imóvel e mudança para o novo endereço, que será informado assim que o trâmite necessário for finalizado.

Atendimento

O atendimento na agência deve ser agendado no site www.detran.es.gov.br, em “Agendamento”.

Para facilitar o acesso aos serviços, o Detran|ES disponibiliza também mais de 60 serviços on-line diretamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação Acesse os serviços on-line da área de Veículos Acesse os serviços on-line da área de Infrações

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Leonardo Quarto / Zu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES