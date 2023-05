África Fashion Week Brasil traz estilistas e marcas africanas a SP

Divulgação Africa Fashion Week Brasil confirma presença de estilistas e marcas africanas

A 1ª edição da África Fashion Week no Brasil acontece nos dias 25, 26 e 27 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento vai reunir designers consagrados e aptos a promover a interação entre gerações, ativação de marcas, workshops de inovação do setor nos segmentos B2B e B2C, e encontros privados com investidores.

“A estratégia e o foco principal do evento é lançar mão da moda como um instrumento de sustentabilidade e de mudança social. A AFWB é uma ferramenta de combate ao racismo estrutural, responsável pela manutenção de um mercado de moda eurocentrado”. A explicação é de Silvana Saraiva, Presidente do Instituto Internacional Feafro e realizadora do evento.

Hoje, a AFW soma 12 anos de história e é um dos mais importantes eventos de moda do Reino Unido e do Centro Oeste africano. Foi fundada pela Rainha Ronke Ademiluyem em 2011, e, em 2018, assinou com Instituto Internacional FEAFRO a transferência do know-how e da tecnologia para realização da AFW no Brasil.

A moda tem se destacado como uma plataforma para mostrar a força e a diversidade do design africano. Verifica-se uma demanda reprimida por uma parcela relevante da sociedade que busca uma identidade que combina com seu estilo de vida em sinergia com sua ancestralidade

A Riachuelo, única varejista de moda 100% brasileira, que detém mais de 65% da sua produção sendo feita em solo nacional, será uma das apoiadoras do AFWB. A marca será responsável por fornecer todos os calçados dos mais de 10 desfiles desta temporada.

“Estamos muito felizes em poder fazer parte desse momento histórico para o cenário da moda brasileira. É incrível quando podemos usar a moda para falarmos de acessibilidade, diversidade, inclusão e sustentabilidade, pilares esses que são parte da nossa estratégia de negócio enquanto empresa”, comenta Thais Castro, Head de Marketing da Riachuelo..

PROGRAMAÇÃO DESFILES/ESTILISTAS

Dia 25 de maio (quinta-feira)

1º Taússy Daniel

2º Gary Pie

3º Fashion by Ashani

4º Patrick Ngwevende

5º Mônica Anjos

Dia 26 de maio (sexta-feira)

1º Kuavi

2º Chiefo!

3º Abi Creations

4º Wura by Fola

5º Mama Cultura

6º Ejiro

Dia 27 de maio (sábado)

1º Mary

2º Piillz and Poizn

3º Fresh by Duton

4º Blingshiki

5º Adire Oodua X Adire Teems

6º. Meninos Rei









