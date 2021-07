Reprodução: Alto Astral Afinamento capilar: saiba como tratar esse problema

Sabe quando penteamos os cabelos e os fios saem em grande quantidade na escova ? Ou quando o elástico fica dando mais voltas do que o normal na hora de prender as madeixas? Então, esses são alguns dos sinais do processo de afinamento capilar, que, se não tratado de forma correta, pode até mesmo gerar uma perda significativa dos fios de cabelo.

Porém, fique calma! Apesar de ser desesperador pensar em perder as madeixas, se o problema for tratado com antecedência, não é necessário se preocupar já que a situação pode ser revertida.

Sendo assim, que tal entender um pouco mais sobre o afinamento e como tratá-lo? Confira:

Causas do afinamento capilar

Na maioria dos casos, o afinamento trata-se apenas de um sintoma de um problema maior: a alopecia androgenética. Segundo Daniel Cassiano, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a alopecia androgenética é causada principalmente por fatores hereditários e é caracterizada por uma queda contínua das madeixas, onde os fios ficam cada vez mais finos e menores até a interrupção total do crescimento. “Nos homens, esse processo ocorre principalmente no topo e na parte frontal da cabeça, podendo causar a calvície total dessas áreas, mas preservando as laterais”, explica.

Já nas mulheres, Cassiano diz que o afinamento capilar pode afetar toda a cabeça, mas de forma difusa e não simultânea, além de dificilmente causar calvície total.

Porém, além da genética, outros fatores podem estar envolvidos na piora do afinamento dos fios, como as mudanças hormonais. “Alterações na tireoide e desequilíbrios nos níveis de cortisol em momentos de estresse, dos hormônios andróginos, como a testosterona, e dos hormônios femininos em fases como a menopausa e a gestação podem provocar e acentuar o afinamento dos fios”, alerta o médico.

Ainda de acordo com o especialista, a qualidade da alimentação também é fundamental nesse processo. “Alimentação restritiva, dietas pobres em proteína , longos períodos de jejum e deficiência de ferro e zinco, por exemplo, também pioram o quadro”, diz.

Saiba identificar o problema

Segundo Daniel, o afinamento pode ser facilmente identificado ao notar que as madeixas estão se desprendendo do couro cabeludo em número maior que 100 fios por dia. “É preciso ficar de olho na diminuição acentuada da densidade ou do volume capilar, ou até mesmo observar o aparecimento de falhas”, explica.

Agora, se ao invés da queda das madeixas o seu cabelo estiver ficando mais fino, o ideal é visitar um médico para confirmação do diagnóstico. “A alopecia androgenética é uma condição progressiva, ou seja, que tende a piorar rapidamente se não for tratada. Logo, o melhor é procurar um dermatologista quanto antes para iniciar o tratamento”, recomenda o especialista.

O uso de química no cabelo

É fundamental saber que toda química pode agravar o processo de afinamento e queda capilar. “A realização de tinturas e escovas progressivas, por exemplo, promove uma agressão da estrutura capilar, desde a cutícula até o córtex, causando a desproteinização e a ruptura dos fios “, explica.

Por isso, se o seu cabelo está apresentando sinais de queda, é importante evitar esses procedimentos até que o quadro seja controlado.

Cuidados com as madeixas

De acordo com Daniel, em relação aos cuidados em casa, não há muitos segredos. Quem possui couro cabeludo mais oleoso, pode lavar os cabelos diariamente, enquanto quem tem o cabelo mais seco pode realizar o cuidado em dias alternados. “Com relação aos produtos usados, é importante apostar em shampoos mais naturais e livres de lauril sulfato de sódio”, diz.

Já o condicionador, segundo o médico, deve ser evitado por pessoas que possuem o cabelo curtinho, uma vez que deve ser aplicado apenas nas pontas dos fios para não prejudicar o couro cabeludo. “Após lavar, os cabelos devem ser muito bem secos utilizando suavemente uma toalha . É importante esperar os cabelos secarem completamente antes de penteá-los, já que os fios molhados são mais suscetíveis a danos, e nunca dormir com os fios molhados”, aconselha.

Além disso, é recomendado evitar ferramentas de calor, como secador e chapinhas, porém, se esses itens não podem faltar de jeito nenhum na sua rotina capilar, não esqueça de aplicar um protetor térmico.

Então é possível reverter o quadro de afinamento dos fios?

Segundo o especialista, sim, mas quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhores e mais rápidos serão os resultados. O tratamento é individualizado caso a caso de acordo com o diagnóstico. No geral, o dermatologista poderá recomendar o uso de loções formuladas com ativos específicos para o crescimento dos fios e, dependendo da situação, suplementos nutricionais e hormônios.

Além disso, atualmente, consultórios dermatológicos estão evoluindo cada vez mais em relação a tecnologias para combater o processo de afinamento dos fios. E segundo Daniel, uma das melhores opções para essa finalidade é o procedimento conhecido como MMP Capilar. “O MMP capilar consiste em um aparelho com microagulhas imersas em medicamentos que realizam pequenos furos de profundidade controlada no couro cabeludo para tornar a absorção dos ativos utilizados mais rápida, precisa e uniforme”, explica.

As microlesões provocadas pelas agulhas fazem com que mais células sejam produzidas no bulbo capilar, tornando assim os fios mais grossos e favorecendo seu nascimento e crescimento, afirma o médico. “Rápido, seguro, o que permite que o paciente retorne imediatamente as suas atividades, o MMP Capilar é hoje um dos melhores tratamentos disponíveis para reverter o quadro de afinamento capilar. Mas vale ressaltar que os resultados não são imediatos, surgindo geralmente após a terceira sessão do procedimento”, finaliza.

Fonte: Daniel Cassiano, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.