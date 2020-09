Affair de Neymar expõe o craque em grupo de WhatsApp

Reprodução/Instagram Vovó do Rap





O TikTok chegou com tudo na vida de Dezeri de Fátima, de 63 anos. Apesar de ser uma rede social voltada para o público adolescente, Dezeri passou a ser conhecida por lá como Vovó do Rap. Agora, a dona de casa, que vive em Sete Lagoas, Minas Gerais, divide sua rotina entre fazer salgados, marmitas e cigarrinhos de palha para vender e se divertir gravando vídeos.





Mãe de seis filhos e avó de doze netos, Dezeri começou a aparecer no Instagram e depois no TikTok por pura brincadeira, mas diz que tomou gosto pela coisa. “Eu mesma que me gravo. Aí a minha menina, como minha assessora, posta os vídeos quando tem que marcar alguém, porque às vezes eu ganho um dinheirinho para marcar as pessoas, divulgar páginas, divulgar algum pedacinho de música”, explica.

“Eu sou velha assim, mas gosto muito das coisas modernas. E os jovens ficavam falando de Instagram e eu falei: ‘Por que eu não posso baixar um Instagram também?'”, conta a Vovó do Rap, que tem seu Instagram há muito tempo. “Agora, o TikTok foi minha netinha de cinco anos que me ensinou, f*da, né?”.

Reprodução/Instagram Dezeri de Fátima





Perguntada se ela seguia algum tipo de roteiro, Dezeri foi bastante espontânea: “Para dizer a verdade, não sei nem o que é um roteiro”. Ela disse que, basicamente, canta as músicas de que gosta, principalmente de seu ídolo, que é o rapper Hungria. “O roteiro que eu sigo é esse, não sei se é bem isso a resposta…”, conclui.

E o seu nome não é por acaso, a Vovó do Rap diz que gosta muito de música, mas principalmente de funk e rap. Dezeri afirma que, fora o TikTok, não foi influenciada por ninguém e que sempre gostou muito da internet. “A gente se distrai muito. Quando estamos sem fazer nada, às vezes vem uns pensamentos ruins na cabeça”, afirma, revelando que a vida não é fácil para ela e para a família.





“Minha vida é complicada. Complicada mesmo! Temos que lutar para sobreviver, porque a única renda é esse cigarrinho [de palha], e é muito pouco. Eu vendo pouco. A gente paga as contas do mês e fica preocupada em como vamos pagar as contas do mês que vem”, diz, sobre as dificuldades financeiras que enfrenta.

Mas, mesmo assim, Dezeri é bastante grata e fica muito contente ao ler as reações de seus fãs. “Sempre que dá, eu respondo! Mas são muitos e a vovó não dá conta. Se eu tivesse mais tempo, fazia melhor também!”, diz, garantindo que, apesar da falta de tempo, é muito criativa: “Ideia boa eu tenho!”, conlui.

Para ver os vídeos de Dezeri, você pode a seguí-la no Instagram , Youtube e TikTok .