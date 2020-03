Affair de Marcelo Adnet revela que foi ameaçada pela esposa do humorista

Recentemente, Marcelo Adnet se envolveu em uma polêmica aos ser revelado que ele teve um caso extra-conjugal com a atriz Analu Bastos. Muitas pessoas duvidadaram que a história fosse verdadeira, porém a affair do humorista fez um post confirmando a história e ainda revelou que foi ameaçada pela esposa do comediante.

arrow-options Montagem/Reprodução/Instagram A esposa de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso, ameaçou a mulher com quem o comediante se envolveu durante o casamento





“Tudo que está escrito em todas as matérias da mídia brasileira é pura verdade, só esqueceram de acrescentar o fato que a mulher dele me ameaçou, mas tudo bem, isso já estou resolvendo, tenho os prints e outras provas necessárias”, escreveu Analu em um post no Instagram. A ex-amante de Adnet ainda disse que está ótima e não se importa com as fofocas, pois elas fazem parte da vida.

A “história de amor” do global e da atriz aconteceu no começo de 2020. O humorista estava vivendo uma crise no casamento com Patrícia Cardoso e os dois decidiram dar uma pausa na relação. Nesse período, ele se enontrou com Analu em São Paulo e eles tiveram um caso.

Em entrevista ao UOL, a atriz contou que decidiu expor essa história pois foi enganada por Adnet . O comediante dizia para ela que estava se separando e nem morava mais com a eposa, mas logo depois Analu viu o affair com a mulher curtindo o Carnaval e se revoltou.