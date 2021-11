Affair de Juliette é flagrado com ela na casa de Anitta

Instagram Juliette, Anitta e Daniel Trovejani ao fundo

De volta ao Brasil, Anitta reuniu a vizinha Juliette e o novo affair da campeã do “BBB 21”, em sua casa, na Barra da Tijuca, no último fim de semana. O produtor Daniel Trovejani, que vive um romance ainda não assumido com a cantora paraibana desde julho, aparece, sem querer, num vídeo postado pela Poderosa nas redes sociais. Detalhe: Daniel é ex-namorado de Anitta.

A cantora convidou Juliette e o ex-namorado para montar sua árvore de Natal. Esta semana, ela revelou numa entrevista, sem citar nomes, que costuma dar uma de cupido e indicar os “boys” com quem fica para as amigas, e que muitas delas acabam engatando romance. É o caso de Juliette. Ela e Daniel já foram vistos juntos diversas vezes: em Pernambuco, jantando em São Paulo e passeando de barco.

Os rumores do romance entre Juliette e Daniel começaram depois que eles foram fotografados cheios de chamegos num passeio de lancha, no Rio, em julho. Logo em seguida, Daniel e Juliette foram vistos juntos novamente num jantar com a influenciadora Camila Coutinho e o marido dela, em São Paulo, e também numa viagem que a ex-BBB fez por Pernambuco. Na época, Daniel estava namorando a estudante Priscilla Moura. Após o flagra do produtor com Juliette na lancha, o relacionamento chegou ao fim.