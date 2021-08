Affair de Gil do Vigor sobre BBB: “Já me imagino lá dentro”

Instagram Plínio Vasconcellos, affair de Gil do Vigor

Plinio Vasconcelos, que engatou recentemente um romance com Gil do Vigor , não é contra participar de uma edição do “Big Brother Brasil”. Em interação com seus seguidores no Instagram, por meio de uma caixinha de perguntas, ele foi questionado se participaria do reality. Em resposta, ele achou a ideia interessante. “Vocês estão falando tanto disso que já estou me imaginando lá dentro, eu super topo, total. Vocês acham que daria certo?”, disse ele, com um tom de dúvida.

O rapaz, que está com cerca de 33 mil seguidores no Instagram, ainda reservou tempo para falar sobre como anda o affair com o ecônomo, que chegou nos EUA recentemente para iniciar seu PhD [pós-mestrado]. “A gente se fala todo dia, estamos sempre mandando mensagem, mas não quero atrapalhar muito ele também, ele acabou de chegar, tem que se estabilizar, tem um monte de coisas para fazer lá. [Mas] eu já estava com saudades antes de ele ir, agora então… eu que lute”, comentou o dentista, que acrescentou. “Estamos indo com calma, um passinho de cada vez, sem pressa”.

Ao falar sobre as primeiras impressões que teve de Gil, Plínio aproveitou e já relembrou como conheceu o influencer. “Fiquei surpreso [ao vê-lo pela primeira vez], ele se mostrou alguém muito tímido e eu esperava alguém mais expansivo, mais comunicativo. Nos conhecemos por conta do meu melhor amigo, ele é gerente geral do Satander. Na época, o Gil tinha feito a campanha para o banco e meu amigo me chamou para jantar com eles. Outra coincidência foi que a gente foi convidado para jantar num apartamento que é no meu prédio. No dia, o Gil chegou, tomamos vinho e subimos para o jantar”, narrou Vasconcellos.

Natural de Recife, assim como Gil, o rapaz foi questionado se tem prazo para retornar. Em resposta a isso, ele acabou revelando uma boa aproximação da sogra, Jacira Nogueira. “Olha, eu recebi um convite de Dona Jacira para visitar Recife, quem sabe logo não estou por aí. Ela é uma fofa demais, ela, Juliana… todas lindas demais”, disse Plínio sobre a família de Gil do Vigor.