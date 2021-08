Affair de Caio Castro chega ao Brasil após dois anos fora, diz colunista

Reprodução/Instagram Larissa Bonesi é apontada como affair de Caio Castro

Larissa Bonesi , apontada como affair de Caio Castro , está no Brasil. A atriz, que mora na Índia, espera voltar o quanto antes ao país. No Instagram, ela disse que já está com saudades do local.

Segundo o colunista Leo Dias, Larissa está em um apartamento alugado no Itaim Bibi, em São Paulo e não pode receber visitas, por conta das medidas de segurança contra a Covid-19. Quem decidiu voltar a morar em São Paulo foi o ator Caio Castro, que terminou com Grazi Massafera.

Fontes do colunista dizem que o ator não perdeu tempo e quer o romance com Larissa. O contato entre os dois se intensificou nas últimas duas semanas e até videochamadas ocorreram entre os dois.

“Tem até ligação de FaceTime em que Caio pede para ela vê-lo dormindo”, revelou uma fonte a Leo Dias. “Eles são ex-namorados, quando Caio estava no início da carreira, mas nunca cortaram os laços. A viagem que ele fez recentemente com a Grazi (Massafera) para a Índia, era por causa da Larissa”, disse.

Amigos do ator confirmaram que eles ficaram juntos, entre idas e vindas, por seis anos e que até hoje ele guarda os presentes dados por Larissa. Atualmente, os comentários do Instagram da modelo estão bloqueados, após ameaças recebidas por fãs de Grazi Massafera.

Quem é Larissa Bonessi

A atriz e modelo de 31 anos é um dos nomes de destaque do filme indiano ‘Penthouse’, da Netflix. No Instagram, a jovem possui 440 mil seguidores e é bem conhecida por filmes da produtora Telegu, na Índia. Larissa começou como dançarina ao lado de atores de Bollywood, em uma comédia romântica.