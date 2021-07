Affair? Carol Peixinho posta vídeo fazendo carinho em cachorra de André Marques

Reprodução Carol Peixinho e André Marques podem estar vivendo affair





Vocês lembram que André Marques fez um textão para elogiar Carol Peixinho: “Acho que [você é] uma das mulheres mais fodas que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem mimimi”? Lembram também que a ex-BBB e No Limite retribuiu fazendo uma revelação: “Mocotó era meu crushzinho no passado”? Pois bem. A coluna, que fica um olho no peixe e outro no gato quando o assunto é fofoca, descobriu que a baiana fez uma visita a casa do apresentador da Globo na noite desta quarta-feira (21). Ela postou um vídeo nos stories do Instagram fazendo carinho em uma das cachorras de André, a Pururuca.





E tem mais. Nesta quinta-feira (22), ela revelou que tinha acordado disposta a fazer uma corrida matinal, disse nos stories do Instagram que estava em um condomínio da Barra da Tijuca e ainda mostrou uma ampla área verde. André Marque mora no condomínio Mansões, conhecido no bairro justamente por ter muitas árvores e quadras esportivas espalhadas pelo local. Ah! E ela também fez um vídeo tomando uma xícara de café na área externa de uma casa, cujo o piso é bem parecido com o espaço da casa do apresentador. Nós já avisamos que estamos de olho e entramos no time dos seguidores que shippam o casal.