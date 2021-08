Afeganistão: Foguetes disparados contra aeroporto de Cabul são interceptados

Reprodução / Twitter / awvais Foguetes disparados contra aeroporto de Cabul são interceptados pelos Estados Unidos

As defesas antimísseis dos Estados Unidos interceptaram ao menos cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul , na madrugada desta segunda-feira. O incidente ocorre na reta final da retirada dos combatentes americanos e de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), prevista para terminar na terça-feira, pondo fim à duas décadas de invasão no país da Ásia Central e à guerra mais longa da História americana.

Segundo a mídia afegã, o ataque foi lançando da parte posterior de um veículo e vários foguetes atingiram diferentes partes da capital afegã. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou a inteceptação, mas disse que as operações no aeroporto “continuam sem interrupção”. Não há relatos de mortos ou feridos.

O presidente Joe Biden, afirmou Psaki, foi brifado sobre o incidente durante a madrugada e “reconfirmou sua ordem para que os comandantes redobrem seus esforços para priorizar que seja feito o que for necessário para proteger nossas forças em solo”. Até o momento, ninguém assumiu a autoria pelo ataque.

O número de soldados dos EUA no aeroporto caiu para menos de 4 mil no fim de semana, com os esforços para partir se tornando mais urgentes depois que um ataque suicida do Estado Islâmico, na quinta-feira, matar dezenas de civis afegãos e 13 militares dos EUA.

No domingo, o ataque de um drone dos EUA matou um homem-bomba suicida, que autoridades do Pentágono disseram que estava se preparando para se dirigir ao aeroporto, em nome de uma facção que representa o Estado Islâmico (a ISIS-K, uma afiliada local do grupo terrorista inimigo declarado do Talibã).





Duas autoridades americanas disseram que as evacuações continuariam nesta segunda-feira, priorizando pessoas consideradas de risco extremo. Outros países também fizeram pedidos de última hora para trazer pessoas dessa categoria, segundo essas autoridades.