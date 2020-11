Lu Fernandes Afastando as energias negativas com Óleos Essenciais

Toda semana estamos falando dos muitos benefícios e do poder que envolve os Óleos Essenciais. Além das propriedades terapêuticas junto a aromaterapia, os óleos essenciais possuem o poder de limpar, harmonizar, transmutar e proteger contra energias negativas.

A utilização dos óleos essenciais para transmutar as energias negativas é muito antiga e continuou a ser preservada e difundida até hoje.

Desde a antiguidade e o início da história da humanidade, temos registros de práticas onde se queimavam ervas e resinas nas casas, hospitais e templos sagrados com o objetivo de afastar os maus espíritos e trazer cura, proteção e elevação vibracional para os ambientes. Uma prática que foi sendo passada de geração a geração, independente de religião, citada nos livros sagrados e aplicada nos diferentes cultos e templos até hoje, através de defumações, aromatizadores e óleos de unção.

Na Bíblia, por exemplo, existem inúmeras citações, onde os óleos eram utilizados para ungir pessoas e ambientes com o objetivo de proteger, afastar energias nefastas, atribuir autoridade para abertura de consciência de profetas e quando uma pessoa assumia papéis de liderança e de “grande importância”.

E a utilização de óleos essenciais para esses fins, são muito mais potencializadas, porque além de termos um alto nível de concentração, 1 gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá de uma erva, ele atua no nosso campo emocional e vibracional, transmutando, afastando as energias negativas, limpando e harmonizando ambientes ou o campo pessoal.

Algumas dicas de como usar:

através da composição de sprays de ambiente;

através da composição de óleos;

através da composição de incensos;

em difusor/aromatizador de fumaça ou elétrico;

em palitos;

em banhos energéticos de limpeza.

A seguir uma boa sugestão de óleos essenciais espirituais, usados para trazer limpeza e boas vibrações :

Alecrim – Primeiro óleo Bíblico e ancestral, sempre presente nos registros históricos e vibracionais como a erva utilizada para limpar as energias negativas de um ambiente, energizando o local e gerando uma sensação de alegria, purificação, acolhimento e bem-estar.

Breu Branco – Esta árvore secreta contém uma resina aromática branca, utilizada pelas tribos indígenas amazônicas em seus rituais religiosos para afastar maus espíritos, rituais de purificação e cura.

Junípero – O Junípero foi empregado desde a antiguidade por médicos gregos e árabes. Na Idade Média, misturava-se com incenso e Alecrim, colocava-se para queimar em templos e casas com a finalidade de espantar os “maus espíritos”. O costume de queimar o Junípero se manteve durante séculos, em especial durante epidemias de peste, com a ideia de purificar o ar. Sabemos que o Junípero foi uma das especiarias que ajudou a erradicar a Peste Negra.

Laranja Doce – Atrai ótimas energias e harmoniza o ambiente, trazendo purificação, alegria e união.

Lavanda – Um dos óleos mais conhecidos mundialmente para purificação do ar nos ambientes e pessoal. Têm o poder de afastar todo o mau e purificar os ambientes, trazendo mais fluidez das energias que ficam mais equilibradas. Nesse caso, temos só que termos cuidado para não usarmos em excesso porque pode limpar a sua prosperidade. Deve ser usado em casos que de fato as energias estão bem pesadas.

Manjericão – Na Índia, o manjericão é consagrado ao deus Vishnu, cuja esposa Tulasi teria vindo à Terra na forma da planta. Por isso, em algumas regiões o manjericão é intocável para os Hindus. Excelente para proteção pessoal e de ambientes.

Mirra – Uma das mais famosas na história do cristianismo, por ter sido um dos presentes ofertados ao menino Jesus pelos três Reis Magos. Isso porque a Mirra representa a essência feminina do universo trazendo nela a compreensão plena, a alma pura do mundo, a harmonia, a fraternidade, a positividade, o autoconhecimento e a tranquilidade que são elementos essenciais para a proteção e para a purificação de cada indivíduo.

Nardo – Um dos óleos mais sagrados, conhecido como a representação de Deus e dos Deuses, citado pelo seu alto poder de cura e purificação.

Olíbano – Um aroma poderoso de proteção e purificação, além de proporcionar elevação espiritual e a conexão com nosso eu superior, gera sentimentos de paz, trazendo energias positivas e proteção.

Palo Santo – Muito utilizado pelos Xamãs Incas em rituais de cura e conexão espiritual na antiguidade. Limpa, purifica e atrai as boas energias para o ambientes e para o campo vibracional pessoal.

Sândalo – Também considerado óleo extremamente espiritual por provocar uma alta elevação do estado de consciência para que haja um aumento de vibração do ambiente.

TEXTO: Lu Fernandes | Terapeuta holística, aromaterapeuta, estudiosa do ocultismo e práticas espirituais, Sacerdotisa na Magia Natural e Guardiã nos Círculos de Mulheres.

INSTAGRAM: @terapeutamagica

LEIA TAMBÉM:

Como amenizar a dor das perdas com os óleos essenciais

Conheça o Mito de Deméter e a Primavera