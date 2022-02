The Music Journal Brazil Aerosmith cancela turnê na Europa em decorrência do coronavírus

O Aerosmith cancelou a turnê que realizaria na Europa neste ano em decorrência das incertezas da atual pandemia do coronavírus. Os shows aconteceriam entre os meses de junho e julho , mas o grupo liderado por Steven Tyler decidiu não realizar os shows por causa da “presença contínua de restrições do covid e outros problemas”.

“É com profundo pesar que devemos anunciar que nossa turnê européia, programada para ocorrer em junho e julho de 2022, foi cancelada”, iniciaram os hitmakers de clássicos como Cryin’ e Dream On.

“Continuamos monitorando a situação atual do COVID e, com a incerteza relacionada à logística de viagens e a presença contínua de restrições do COVID e outros problemas, ficou claro que não será possível prosseguir com nossos shows de verão na região. A saúde, a segurança e o bem-estar de nossos fãs são nossa prioridade número um. Voltaremos para agitar com todos e esperamos ter algumas notícias empolgantes para anunciar em breve. (sic)”, concluíram.

O Aerosmith já havia adiado sua turnê por duas vezes em 2020.