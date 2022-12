Aeroporto espera receber 150 mil passageiros para posse de Lula

Inframerica/Divulgação – 26.12.2022 Aeroporto de Brasília deve reforçar a segurança no local essa semana

Entre os dias os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, o Aeroporto Internacional de Brasília estima receber cerca de 150 mil passageiros para a posse do p residente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá no próximo domingo (1º), segundo a Inframerica, concessionária que administra o terminal.

Ao todo, estima-se que sejam realizados 1.050 pousos e decolagens na capital federal nesse período. A cidade também irá receber, além dos voos comerciais, aeronaves de chefes de Estado e de representantes diplomáticos, que serão recepcionadas pela Base Aérea de Brasília para a posse do petista.

Aos passageitos com voos para estas datas, a administradora orienta que, por causa da movimentação, cheguem com pelo menos 2 horas de antecedência e fiquem atentos à sinalização e aos painéis de voos para que não haja nenhum problema no embarque.

Além disso, a Inframerica informou que durante essa semana e a posse de Lula o Aeroporto de Brasília terá reforço das equipes de segurança, em parceria com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal. A informação já havia sido confirmada após a tentativa de terrorismo próximo ao local no último sábado (24), e foi reforçada novamente.

Nos locais de embarque e nos aviões é obrigatório o uso de máscaras para evitar contaminações de Covid-19, segundo a concessionária que cumpre a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

