Aeroporto de Guarapari começa a receber voos diretos de Belo Horizonte

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana participou da inauguração da nova estrutura do Aeroporto Municipal de Guarapari. A reforma tem como objetivo oferecer mais qualidade e conforto no atendimento turístico do município que, a partir desta semana, começou a receber voos diários de Belo Horizonte.

O espaço foi todo reformado e agora conta com guichês de atendimento, banheiros com acessibilidade, sala de reunião, cafeteria e saguão de embarque/desembarque. O Aeroporto é administrado pela Prefeitura de Guarapari e tem capacidade para receber aeronaves de até médio porte. A reforma tem como objetivo oferecer mais qualidade e conforto no atendimento turístico do município.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, destaca a importância de um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo receber voos diários na temporada de verão. “Ter voos diários para Guarapari incrementa o setor e possibilita maior conforto aos mineiros que têm em nosso Estado um local de lazer, principalmente, na alta temporada”, afirma Uliana.

Estatística

De acordo com a pesquisa realizada na temporada de verão de 2020, pelo Observatório do Turismo da Setur, 78,2% dos turistas que visitam o município são de Minas Gerais, 11,2% do Rio de Janeiro, 3,5% do Distrito Federal e 3,5% são do próprio Espírito Santo.

A maioria destes turistas (73,2%) chega ao Estado de carro próprio, 18,9% de ônibus e 2,4% de avião.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa da Setur

Simone Diniz

(27) 3636-8006 / 99805-1308

[email protected]