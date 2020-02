Advogados de viúva de Gugu rebatem nota da família: “Agressões covardes”

Os advogados da viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo , rebateram o comunicado enviado nesta quinta-feira (20) pela assessoria do apresentador, onde dizem que Rose é “uma empresária muito bem-sucedida nos EUA” .

Rose Miriam Di Matteo e Gugu Liberato





“A tática, mais uma vez, é desqualificá-la com agressões covardes e falsas informações para criar uma cortina de fumaça perante a opinião pública”, diz nota enviada pelos advogados da viúva de Gugu Liberato , Nelson Williams e João Manssur.

Os representantes da mãe dos filhos do comunicador alegam que as falas dos familiares do apresentador reiteram que Rose foi aliciada a participar da leitura do testamento e dizem que eles viviam em união estável.

“As colocações só reafirmam o que nós, Nelson Wilians e João Manssur, e a viúva Rose Miriam afirmamos sobre a leitura do testamento. Ou seja, poucas horas após o enterro do apresentador, ainda abalada pela tragédia, sob efeito de calmantes e sem a menor condição de discernir nada, a viúva foi levada/arrastada para um escritório para a leitura do testamento. Lá, foi induzida a assinar vários documentos”, afirmam.

“Quanto ao seu retorno à América com os filhos no dia seguinte ao enterro, vale ressaltar que a passagem foi comprada pela família materna de Gugu, com a intenção de que Rose Miriam fosse o mais rápido embora do Brasil, como também está registrado no Boletim de Ocorrência”, completam.

Os advogados ressaltaram ainda que a casa de alto padrão de Alphaville citada pela assessoria da família de Gugu era administrada pelo próprio apresentador, “que também cuidava da declaração de Imposto de Renda de Rose Miriam. A casa sequer consta na declaração de IR dela, pois, segundo informações, era apenas para usufruto.”

“Hipocritamente, chegam a dizer que ela é uma empresária bem-sucedida nos Estados Unidos. Rose se dedicava unicamente à educação e criação dos filhos. É público e notório que foi o falecido apresentador que providenciou investimentos nos Estados Unidos para que a família obtivesse o Green Card. Toda a gestão desse processo foi realizada por Gugu Liberato. Sem nenhuma interferência de Rose Miriam. Bem-sucedido era o falecido apresentador, não Rose Miriam. Por outro lado, essa colocação só é mais uma evidência de que Gugu e Rose Miriam viviam em união estável”, destacam os advogados.

Por fim, informaram que a pensão de US$ 10 mil para Rose Miriam ainda não foi paga. “Os advogados da família materna de Gugu Liberato estão usando a demora da Justiça com solicitações de alvará em juízo para cumprir uma determinação judicial. Portanto, ela está sim passando necessidade. Até aqui, nem por caridade a família materna repassou algum provento a ela”, conclui o comunicado.