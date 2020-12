Advogados de Mirella querem imagens da câmera do hotel para processar JP Gadêlha

Reprodução Instagram Mirella aciona equipe para processar JP Gadêlha

A treta entre JP Gadêlha e Mirella ganhou mais um capítulo. Após o bombeiro ameaçar processar a funkeira , a cantora acionou o departamento jurídico e prepara uma acusação contra o ex-colega de reality show. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a equipe da cantora quer até mesmo acesso às imagens das câmeras de segurança do hotel onde eles estavam confinados.

“Nós estamos em fase de estudar a pertinência do processo. Estamos a par do caso, reunindo provas e, inclusive, vamos solicitar as imagens das câmeras de segurança do hotel para comprovar o fato. Ainda estamos analisando tudo”, disse a advogada Mayara Karine Santos Rodriguez, que faz parte da equipe que representa Mirella.

A briga entre os dois começou após Luiza Ambiel fazer uma fofoca para Stéfani Bays. A ex-Banheira do Gugu disse para Stéfani Bays que o bombeiro queria ir para a cama com a funkeira. Isso deixou a finalista de “A Fazenda 12” bem desestabilizada e os envolvidos fora da casa se irritaram bastante. Mirella disse que JP sugeriu para eles três darem um beijo triplo e que ele falou desejar fazer sexo com ela. O bombeiro negou todas essas acusações e ainda ameaçou processar a cantora. Os dois discutiram durante uma live que a cantora estava fazendo e JP falou que a artista tentou derrubar uma porta para agredi-lo.