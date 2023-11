Advogado “transão” diz que fez protesto ao usar sexo para adiar sessão

Após enviar requerimento à Justiça pedindo adiamento de audiência para ter “sexo satisfatório”, advogado alega que fez apenas um “protesto”

O advogado de Goiás que pediu adiamento de audiência para ter “sexo satisfatório” diz que o requerimento foi um “protesto jocoso” contra o juiz. Indignado com uma queixa-crime contra ele, que advoga em causa própria, Manoel Rocha afirmou ao Metrópoles que ter citado o encontro com “a maior autoridade em termos de sexo satisfatório do mundo”, como escreveu requerimento enviado à Justiça, foi um “deboche”.

O caso rapidamente tomou proporções nacionais pela curiosidade. Em documento oficial enviado à Justiça goiana, o advogado “transão” pediu para adiar a audiência de instrução e julgamento contra ele, porque teria um encontro sexual com a “extraordinária Paloma”, que seria caso “essencial de saúde”.

Porém, Manoel esclareceu à reportagem que a Paloma não é, de fato, uma garota de programa, mas uma amiga que usou um pseudônimo, alterou a foto do perfil e fez um envio de mensagens a pedido dele para que o advogado pudesse fazer um protesto.

“Eu simplesmente quis fazer um protesto em forma de deboche contra um magistrado que não respeitou a legislação, que está agindo comigo contrariando suas próprias decisões”, disse. O advogado goiano ainda esclareceu que, embora tenha dito no pedido que a “extraordinária Paloma” teria “disputadíssima agenda”, ela não faz serviços sexuais.

“A minha amiga não é garota de programa! Mas, sim, eu faço sexo por prazer e por necessidade de minha saúde física e mental”, declarou.

“Enorme atração sexual”

Segundo Manoel, ele e “Paloma” têm uma ótima amizade. “E gostamos de fazer sexo. Ela estava de passagem pela cidade, pois, mudou-se de Goiânia e foi morar em outro lugar. Temos, um pelo outro, enorme atração sexual e amizade verdadeira.”

No requerimento enviado à Justiça, ele alega que tem doenças causadas pela Covid longa e a atividade sexual seria, cientificamente, questão de saúde.

“De fato, padeço de sequelas do denominado ‘Covid Longo’, ou seja, efeitos que se prolongam, que se protraem no tempo mesmo após a cura do Covid, como, por exemplo, depressão, ansiedade, arritmia cardíaca, etc. Não é novidade que o sexo libera uma séria de componentes químicos que aliviam esses males”, justifica. Para quem duvida, ele diz: “Minha sugestão: transe!”.

O pedido polêmico

O advogado de Goiás pediu o adiamento da uma audiência de instrução alegando o motivo, no mínimo, curioso. Segundo ele, era inviável remarcar outro compromisso que já tinha na mesma data: uma sessão de com a “extraordinária Paloma”, que seria a ” a maior autoridade em termos de sexo satisfatório do mundo” e estaria na região exatamente na mesma data da agenda jurídica.