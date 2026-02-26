Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista

Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado do escritório do advogado

Um advogado e o companheiro dele foram presos nesta quinta-feira (26/2) por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), suspeitos de coagir crianças a enviar conteúdo pornográfico.

Um dos investigados também é investigado por estuprar uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que à época tinha sete anos, além do irmão dela, então com quatro anos.

A dupla foi capturada em Rio das Ostras, na Região das Baixadas Litorâneas, após trabalho de inteligência da especializada.

Crimes em série

As investigações tiveram início em dezembro de 2024, quando um político procurou a unidade após o filho relatar que um homem, que se apresentava como advogado, vinha lhe solicitando fotos íntimas.

Segundo os relatos, o suspeito se aproveitava do fato de manter um escritório ao lado de uma escola para abordar crianças no momento em que saíam das aulas. Após se aproximar, ele passava a coagir as vítimas a enviarem fotografias.

Durante as apurações, os investigadores descobriram que o companheiro do advogado também participava dos crimes. Foi identificado, ainda, um registro de ocorrência feito pelo próprio companheiro, em 2013, no qual ele acusava o advogado de estupro. A polícia acredita que ele tenha passado de vítima a abusador.

Ao longo da investigação, outros abusos vieram à tona. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um dos endereços ligados ao suspeito, uma criança demonstrou nervosismo ao ouvir o nome do advogado.

Ao ser questionada, a criança, diagnosticada com TEA, revelou aos policiais que foi estuprada pelo advogado e pelo companheiro dele, assim como seu irmão, então com quatro anos.

Após mais de um ano de trabalho de inteligência e monitoramento contínuo, a equipe representou pela prisão da dupla.

Os investigados chegaram a se deslocar para outros estados na tentativa de escapar das forças de segurança, mas foram localizados e presos nesta quinta (26).

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp