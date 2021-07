Advogado de gêmeas de Gugu rebate João Augusto: “Elas não são manipuladas”

Reprodução Record TV Sofia, João e Marina, filhos de Gugu

João Agusto Liberato não ficou contente com a emancipação das irmãos, Sofia e Marina . Em texto encaminhando ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele declarou que as gêmeas estavam sendo manipuladas na discussão sobre o inventário do pai, Gugu Liberato, que morreu em 2019 após uma queda em sua casa nos EUA.

Em resposta, o advogado das gêmeas, Nelson Willians, que também defende Rose Miriam di Matteo, disse que o rapaz será o próximo a “ter os olhos abertos”. “Será uma questão de tempo — pouco tempo— para que ele [João Augusto] venha a descobrir que não são as irmãs ou a mãe as manipuladas nessa história toda. Cada um tem um tempo para crescer e amadurecer. A hora dele chegará com certeza, e estamos na torcida e de braços abertos. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita”, contou Wilians, em nota enviada ao Natelinha.

A briga envolvendo a família de Gugu Liberato teve início com a morte do apresentador e vem ganhando novos capítulos desde então. A última novidade foi a emancipação de Sofia e Marina, que estariam descontentes com a maneira que a tia e inventariante da herança estaria blindando-as de informações importantes sobre o imbróglio.