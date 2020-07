Advogada de Bolsonaro tenta recuperar contas derrubadas pelo Facebook

.

Pacientes com doenças infecciosas intestinais querem a implantação urgente de um centro público de infusão especializado nesse tipo de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. O assunto foi debatido na reunião ordinária virtual da Comissão de Saúde realizada nesta terça-feira (14).

Houve relatos das dificuldades enfrentadas por pacientes que necessitam se deslocar de Cachoeiro até São José do Calçado ou Vitória para receber por meio intravenoso os medicamentos utilizados no controle desses tipos de patologias.

Rebeca Ribeiro Gonçalves relatou que por ter plano de saúde consegue fazer as infusões numa clínica particular de Cachoeiro, mas lamentou o fato de muitas pessoas terem de buscar auxílio fora da cidade. As consultas, segundo ela, são feitas em média a cada três meses, mas as infusões toda semana.

“Me sinto multo mal depois de uma infusão; sinto tontura e fraqueza no corpo. Fico imaginando o sofrimento de quem retorna de Vitória ou São José do Calçado até Cachoeiro depois dessas infusões”, disse.

A médica gastroenterologista Andressa Sartório Portinho, especialista em tratamento de infecções intestinais, disse que as infusões eram realizadas na Santa Casa de Cachoeiro, mas “há muito tempo” o serviço foi encerrado.

“Nossa dificuldade é um local para essas infusões, pois temos medicações imunobiológicas a serem ministradas de forma intravenosa e subcutânea. O ambulatório de Cachoeiro não tem gastro com experiência nesse tipo de tratamento”, afirmou.

Ela explicou que o centro de infusão lembra um espaço destinado a procedimentos como a quimioterapia, que além de infusões constantes necessita ainda de estrutura para realização de vários tipos de exames, como tomografia e ressonância.

“Não entendo porque Cachoeiro não tem esse centro, afinal é a cidade polo do sul do Estado”, observou.

Negociações

A médica disse que aguarda avanços em negociações que vinham sendo mantidas com o governo do Estado no sentido de construir o centro na cidade.O superintendente regional de Saúde em Cachoeiro de Itapemirim, José Maria Justo, explicou que os entendimentos foram interrompidos por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Mas já estamos conversando novamente com as entidades que representam os pacientes de doenças infecciosas intestinais. Precisamos saber quantos pacientes na região de Cachoeiro necessitam desse tipo de tratamento e qual o tamanho da estrutura ideal para atender a demanda”, pontuou.

A presidente da associação que representa os pacientes com doenças infecciosas intestinais no sul capixaba, Ediana de Souza Silva Ribeiro, prometeu fazer um levantamento dos dados solicitados pelo superintendente.

O servidor público Ilso Ronchi Júnior, que faz parte da Associação Nacional de Pacientes com DII (doenças intestinais infecciosas), relatou que a implantação de centros de infusão faz parte de uma mobilização que vem sendo feita pela entidade em todo o país.

“Nossa preocupação é implantar esses centros de infusão principalmente nas cidades do interior brasileiro. O Nordeste tem registrado avanços nesse sentido, principalmente no Ceará”, citou.

Segundo ele, dados estatísticos de 2014 apontavam uma incidência nacional de 28 a 32 pacientes com doenças infecciosas intestinais para cada 100 mil habitantes.

Parcerias

Os deputados Doutor Hércules (MDB) e Dr. Emílio Mameri (PSDB), presidente e vice da Comissão de Saúde, defenderam a realização provisória de parcerias entre a Secretaria de Estado da Saúde e hospitais privados para o atendimento dos pacientes com infecções intestinais em Cachoeiro.

Eles disseram que a cidade, devido à sua importância na região sul, não pode ficar sem esse tipo de assistência, mas a construção de um centro especializado pode demorar muito devido à burocracia dos trâmites legais para o empreendimento.

No entendimento dos parlamentares, os pacientes não podem esperar muito e, por isso, a assinatura de convênio com hospitais privados de Cachoeiro que realizam infusões no tratamento desses tipos de doenças poderá ser uma alternativa emergencial.

“Vamos discutir com o governo do Estado a possibilidade desses convênios, além de cobrar o andamento dos entendimentos para construção do centro especializado em Cachoeiro”, garantiu Doutor Hércules.

O que são as doenças intestinais

A médica Andressa Sartorio Portinho disse que as doenças infeciosas intestinais podem se manifestar de várias formas, mas as mais graves são conhecidas pelos nomes de doença de Crohn e retocolite.

De acordo com a literatura médica, a retocolite ou colite é uma doença inflamatória intestinal crônica não contagiosa, com inflamação e ulcerações no intestino grosso (cólon) e nas mucosas do reto. Os sintomas são diarreia, hemorragia, cólicas e febre.

A doença de Crohn, por sua vez, é uma patologia inflamatória intestinal crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, mas tem maior incidência no íleo terminal (parte inferior do intestino delgado) e no cólon (parte central do intestino grosso).O diagnóstico não é tão simples. Essa doença pode, inclusive, ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer no intestino.

Por ser uma afecção crônica, e não ter cura, o tratamento da doença de Crohn é realizado inicialmente com medicamentos. O tratamento vai depender da avaliação médica e de acordo com a gravidade da inflamação, e têm como objetivo a melhora dos sintomas e a cicatrização do intestino.

As opções terapêuticas variam de medicamentos para reprimir o processo inflamatório e infeccioso, entre eles corticoides, antibióticos, imunomoduladores e imunobiológicos. A cirurgia pode ser indicada nos casos com mais complicações.