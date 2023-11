Advogada cria startup que oferece treinamento para novas profissionais

Divulgação Tauanne Andrade, fundadora do Ela Jurista

De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as mulheres já representam mais da metade dos profissionais inscritos na entidade, mas ainda enfrentam desafios significativos para se destacarem em suas carreiras. A falta de oportunidades, a desigualdade salarial e a dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional são apenas algumas das barreiras que as advogadas enfrentam diariamente.

Diante desse cenário, Tauanne Andrade fundou a startup Ela Jurista, especializada em treinar e auxiliar advogadas a ingressarem no mercado de trabalho, oferecendo um programa de treinamento completo e personalizado. O objetivo é fornecer as ferramentas necessárias para que essas profissionais se destaquem em suas áreas de atuação e alcancem o sucesso profissional.

Com uma metodologia baseada em mentoria, orientação profissional e outplacement, a startup auxilia as advogadas em todas as etapas do processo de inserção no mercado de trabalho. Desde a elaboração de currículos e aprimoramento de habilidades técnicas até o desenvolvimento de uma marca pessoal forte e a construção de uma rede de contatos sólida, a Ela Jurista oferece um suporte abrangente e personalizado.

“Nosso propósito é apoiar as mulheres do Direito, sejam elas advogadas, bacharéis ou estudantes, a se inserirem no mercado de trabalho jurídico, em carreiras que se conectam com elas. Queremos transformar o mercado jurídico em um ambiente mais diverso, equânime e inclusivo, para que mais mulheres possam se sentir parte do mercado e consolidar suas carreiras neste meio”, destaca Tauanne Andrade, fundadora da Ela Jurista.

Desde que foi fundada, em 2021, a Ela Jurista já ajudou mais de 100 profissionais a desenvolverem suas carreiras. De acordo com Tauanne, entre as capacitações mais populares da plataforma estão as orientação na definição de melhor área de atuação, aulas de construção de currículo e de LinkedIn, técnicas de oratória, comunicação e resolução de problemas. “Também temos muitas demandas pelas aulas sobre profissões emergentes no Direito.”

A startup também busca promover a igualdade de gênero e a inclusão no mercado jurídico, por meio de parcerias com escritórios de advocacia e empresas que compartilham dos mesmos valores. Por meio dessas parcerias, a Ela Jurista oferece oportunidades de estágio, trainee e contratação para as advogadas que concluírem seu programa de treinamento, contribuindo para a inserção dessas profissionais no mercado.

