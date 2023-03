Advogada abandona carreira e abre empresa de músicas personalizadas

Divulgação Sofia Gayoso faz músicas sob encomenda

“É isso que me faz feliz, poder tocar a pessoa sem precisar encostar nela, fazer sentir através da música, nada é mais gratificante”, declara a cantora e compositora Sofia Gayoso, 28, que até dois anos atrás trabalhava em um escritório de advocacia.

Foi durante a pandemia que ela sentiu a necessidade de mudar de carreira e viver com o que sempre sonhou. Segundo ela, o triste cenário da covid- 19 a impactou e fez com que ela se jogasse no que realmente queria. “Durante a pandemia, todos nós fomos muito impactados, muitas vidas foram ceifadas e essa lembrança de como a vida é breve e frágil me fez deixar o caminho do direito e ir atrás do que realmente amo e é meu propósito, que é fazer música, levar arte e sentimentos pras pessoas, emocionar”, contou.

Daí surgiu o Music For You, que funciona como um ateliê de música e possibilita que momentos importantes se tornem canção. Com a empresa, Sofia se propõe a criar músicas únicas, autorais, eternizando histórias e amores em canções. “A ideia é que a música seja bem personalizada, então utilizamos desde referências musicais que a pessoa gosta, até frases e expressões ditas por ela, para a letra da música, bem como conteúdos de mensagens, e-mails etc, para que a pessoa possa sentir verdadeiramente que a música é feita exclusivamente para ela.

Já no primeiro ano, Sofia gravou cerca de 40 músicas e faturou por volta de 60 mil reais, o que ela afirma que a ajudou a se manter nos anos de pandemia. Dentre as histórias contadas na música, ela descarta o amor entre duas mulheres que se conheceram enquanto trabalhavam na linha de frente do combate contra o covid-19.

“A música Jabuticaba conta a história de duas mulheres, uma médica e uma enfermeira, que trabalhavam juntas na linha de frente do covid-19, na pandemia, e acabaram se apaixonando. As duas, que já tinham tido relacionamentos anteriores, heteronormativos, tiveram que enfrentar uma barra para estarem juntas, e decidiram apostar no amor e enfrentar as dificuldades. A música foi feita para o pedido de casamento e para que pudessem tocar a caminho do altar, quando se casassem”, contou.

A cantora também foi a responsável por criar a música tema da Copa América de Basquete Masculino – AmeriCUP em 2022, onde cantou ao vivo na abertura para mais de 70 países.

Música como negócio

A meta em 2023 é crescer! Sofia visa ampliar a experiência dos clientes considerando a experiência dela no antigo ofício. “Quando decidi fazer a transição de carreira, decidi levar a música como um empreendimento e eu mesma como um produto, uma empresa. Agreguei os meus conhecimentos do mundo corporativo e jurídico ao mundo da música”.

A meta da empresa para 2023, portanto, é expandir o projeto, para outros cantores serem disponibilizados como opções na plataforma, de forma que o Music for You se aproxime de um market place e possa alcançar públicos maiores. Segundo ela, a ideia é dobrar o número de vendas de músicas de 2022, através da inclusão de novos artistas para o projeto.

Além da música, a cantora pensa em mais ‘mimos’ para elevar a experiência personalizada. “Caixinha com itens personalizados e feitos à mão é um opcional do Music for You, que em breve contará com outros mimos opcionais. Os itens são pensados para gerar sensações à medida que a pessoa abre a caixinha e recebe a música num QR code. Dentre eles, temos: cards com mensagens e letra da música, fotos, mimos de crochê feito à mão, arranjo de flores naturais e biscoito personalizado”, finalizou.

