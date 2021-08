Adriane Galisteu curte férias em Dubai antes de comandar “A Fazenda”

Instagram Adriane Galisteu curte férias em Dubai

Escalada para comandar a próxima edição de “A Fazenda”, Adriane Galisteu , de 48 anos, está curtindo um tempo de férias em Dubai com o marido e o filho, Alexandre Iodice e Vittorio respectivamente. Nas fotos e vídeos compartilhados no Instagram, ela aparece ostentando vários looks e curtindo programas para lá de animados.

A apresentadora da Record TV, por exemplo, marcou presença em algumas feiras de especiarias, fez passeios de barco, teve até caminhada em baixo do mar. Para todas essas ocasiões ela usou looks diferentes. Nas publicações, Adriane Galisteu tem opinado sobre a viagem: “A moldura mais incrível do mundo todinho”, escreveu ela sobre uma paisagem. “Dubai raiz”, disse ela em outra postagem. “Turistando”, comentou novamente a apresentadora.

A nova temporada de “A Fazenda” deve estrear em setembro de 2021. Adriane Galisteu foi escalada para o cargo após a saída de Marcos Mion da emissora. Antes do reality rural, a loira comandou o “Power Couple Brasil”. Confira fotos das férias de Galisteu.