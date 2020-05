Adriana Santana insinua que escravos viviam na zona de conforto

Nesta quarta-feira (13) o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil é lembrado. Nas redes sociais, alguns artistas se pronunciaram sobre a data, como foi o caso de Zezé Motta . A ex-“BBB” e influenciadora Adriana Santana decidiu também falar sobre o 13 de maio durante uma live.

Acontece que ela acabou fazendo um comentário bastante infeliz e que não coincide com o que de fato aconteceu na época, em 1888. No vídeo que circula pelas redes, Adriana começa contando que os escravos viviam acorrentados até que Isabel (a princesa) os libertou.

que coach tem q acabar todo mundo já sabe, mas a Adriana Santana mudou a cara como????? pic.twitter.com/nKtwrwz3BK — karol (@oppsk4rol) May 13, 2020





“Só que eles continuaram vivendo como se estivessem acorrentados. Não saíram do lugar, porque eles passaram tanto tempo na dor, que já estavam acorrentados na alma, no coração. Por mais que eles não tivessem aquelas correntes, dentro deles elas estavam. É a mesma coisa com você. Você pode escolher…” disse Adriana, sugerindo que, assim que foram libertos, os escravos teriam permanecido na zona de conforto, por isso não melhoraram de vida.

No Twitter , muita gente se manifestou sobre a fala problemática da ex-“BBB”.

Adriana Santana aquela ex BBB que arranca dinheiro de besta disse em uma live que os escravos se mantiveram naquela situação pós “libertação” pq ficaram na zona de conforto. Isso mesmo. ZONA DE CONFORTO!!! CONFORTAVEL P CARALHO SER ESCRAVIZADO NÉ SUA PAU NO CU DO CARALHO — ViC (@_vichen) May 13, 2020





em pleno 13 de maio uma branca pagando de coach falando merda: adriana santana — gabi (@gabisscabral) May 13, 2020





lembram daquela coach que pagou aquele micão dizendo que “os judeus se entregavam por não ter um propósito maior?”

a Adriana Santana ex BBB agora diz que “Isabel libertou todos os escravos, mas que eles continuaram vivendo como se estivessem acorrentados, não saíram do lugar” — alice (@alicecorinne) May 13, 2020