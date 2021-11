Adriana Bombom é internada após desconforto nos seios e passa por cirurgia

Reprodução/Instagram Adriana Bombom





A influenciadora Adriana Bombom foi internada, nesta segunda-feira (29), em um hospital de São Paulo (SP), após sentir desconforto nos seios. Ela vai passar por uma cirurgia para trocar suas próteses mamárias.

Em contato com o iG Gente, a assessoria informou que não é um procedimento estético. Bombom, de 47 anos, estava com o silicone no corpo há 16 anos e vai precisar corrigir o encapsulamento das próteses.





“Ela vinha sentindo desconfortos na região dos seios, como uma sensação de latejamento interno e que já dava para perceber o endurecimento da prótese com um simples toque. Em consulta com o cirurgião plástico paulista, Dr. Niveo Moreira, constatou-se o encapsulamento da prótese, sendo necessária portanto, a cirurgia para a respectiva troca”, diz comunicado.

A cirurgia de Adriana Bombom será feita pelo próprio Dr. Niveo, no Hospital San Gennaro.