Adolescentes são trancadas durante festa e uma delas é estuprada no ES

O caso aconteceu em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram presos em flagrante por estupro de vulnerável.

Três adolescentes, de 13 e 15 anos de idade, foram feitas reféns por jovens durante uma festa realizada em uma casa na cidade de Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (6). Dois jovens, de 21 e 22 anos de idade foram presos em flagrante por estupro de vulnerável.

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, as três meninas foram convidadas por três jovens (um deles ainda com idade desconhecida, mas suspeita-se que seja um menor de idade) para participar de uma festa em uma casa, no Centro de Sooretama, na noite de sábado (5).

Já durante a madrugada de domingo, as três adolescentes quiseram ir embora, mas foram impedidas pelos rapazes. Eles disseram que elas só sairiam do local caso tivessem relações sexuais com eles. Foi quando a menina de 15 anos foi estuprada por um dos participantes. Em seguida, elas deixaram o local.

Por volta das 6 horas, policiais militares foram acionados e encontraram dois dos três jovens dentro da casa.

O delegado chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, que está à frente das investigações, falou sobre o crime.

“Foi uma festa regada a muita bebida alcóolica e essas adolescentes acabaram sendo vítimas desse crime. Elas foram convidadas a ir até aquele ambiente e quando pretendiam sair foram obrigadas a manter relações sexuais com a pessoa que estava no local. A PM foi acionada, constatou a veracidade das informações e já conduziu presos esses dois elementos”, explicou.