Adolescente usado para o tráfico de drogas apreendido em São Mateus

Já conhecido da Polícia, um adolescente de 16 anos foi flagrado na praça do bairro Cacique conhecida como ponto do tráfico de drogas da região, em São Mateus. A partir da abordagem do adolescente, foram apreendidas 17 buchas de maconha que ele pretendia vender no local.

De acordo com informações da Polícia Militar a apreensão do adolescente ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro para onde costumam se refugiar ladrões que praticam furtos e assaltos no centro de São Mateus, e traficantes de drogas.

A maconha e a quantia de R$ 85,00 apreendidos com o adolescente, provenientes da venda de drogas foram entregues junto com o detido na Delegacia da Polícia Civil especializada no combate ao tráfico.