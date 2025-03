Adolescente sem canal vaginal fica grávida do amante após sexo oral. Entenda

Caso aconteceu em 1988, mas tomou repercussão nas últimas semanas

Nas última semanas um caso que aconteceu em 1988 tomou grande repercussão. Uma adolescente de 15 anos ficou grávida sem ter canal vaginal e devido ao sexo oral que fez no amante. Essa informação foi divulgada na revista “British Journal of Obstetrics & Gynaecology“. O portal LeoDias explica com mais detalhes.

Essa história aconteceu em Lesoto, África do Sul. A adolescente deu entrada no hospital após dores abdominais e descobriu a gravidez, mas tem um porém, ela possuía a formação congênita chamada atresia vaginal, ou seja, não tinha canal vaginal.

A adolescente contou para os médicos que tinha um namorado com quem tentou algumas vezes ter relação sexual, mas sem sucesso devido a sua condição. Por isso, ficaram apenas no sexo oral. Ela começou a traí-lo com outro homem, quando o companheiro descobriu, se revoltou e acabou a esfaqueando na barriga.

No dia deste crime, a adolescente tinha acabado de fazer sexo oral com o amante e engolido o líquido seminal. Os médicos chegaram a conclusão que esse material biológico saiu de seu estômago no momento da facada, indo parar no útero, resultando na gravidez.

Geralmente o ácido gástrico mata líquido seminal, mas no caso dela não eliminou porque a adolescente estava desnutrida e, com isso, o ácido dessa parte do corpo fica mais fraco. O bebê nasceu de parto cesária e com cerca de 3 quilos.