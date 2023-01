Adolescente precisa de cirurgia após inserir termômetro no pênis

O termômetro foi colocado pelo garoto enquanto se masturbava e chegou até a bexiga. Médicos temiam que o objeto perfurasse outros órgãos

Na China, um adolescente de 12 anos precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar um termômetro do pênis. O caso foi detalhado em um artigo publicado na revista científica Asian Journal of Surgery em 20 de dezembro de 2022.

Médicos do Chengdu First People’s Hospital afirmam que o paciente inseriu o objeto pela uretra enquanto se masturbava, mas não conseguiu retirar o termômetro sozinho. As nove horas seguintes à experiência foram seguidas por muita dor, até que ele foi levado ao pronto-socorro.

Exames de raio-X mostraram que o termômetro chegou à bexiga do menino. Os médicos temiam que ele pudesse machucar outros órgãos se fosse retirado da mesma forma que entrou e optaram por uma cirurgia menos invasiva, com pequenas incisões, para retirá-lo pela bexiga. A operação foi bem-sucedida e sem sequelas para o paciente.

Os autores do estudo atribuem a ação do adolescente à falta de educação sexual na China tanto nas escolas quanto dentro de casa, e à curiosidade sobre o órgão genital.