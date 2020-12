Adolescente morre em acidente na BR-259 em Colatina

A vítima estava em uma caminhonete que colidiu com um caminhão. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Na manhã desta sábado (12), a caminhonete ainda estava no acostamento da rodovia. Ela ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão carregado com bananas.

O motorista do caminhão contou para os bombeiros que seguia para Baixo Guandu e se deparou com uma carreta que seguia na frente dele em uma velocidade menor. De acordo com o caminhoneiro, para evitar uma batida traseira com a carreta, ele desviou para a contramão, atingindo a caminhonete.