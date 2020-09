Adolescente morre depois de fazer o “desafio do antialérgico” no TikTok

Reprodução Novo desafio coloca jovens em risco

Uma menina, de 15 anos, morreu nos Estados Unidos após sofrer uma overdose durante um novo desafio da internet , que envolve a ingestão de remédios antialérgicos. A proposta incentiva os jovens a tomarem o máximo de medicamentos para alergia que puderem. O objetivo é que eles registrem os efeitos causados – como tontura e alucinações – para que sejam postados no TikTok .

Na semana passada, as autoridades de Oklahoma City disseram que a jovem – que não teve a identidade divulgada – foi descrita como uma pessoa “feliz” e que não era conhecida por experimentar drogas , informou o canal local KFOR-TV.

“A dose que pode causar uma alucinação está muito próxima da dose que pode causar algo potencialmente fatal “, disse Scott Schaeffer, diretor do Centro de Informações sobre Venenos e Drogas de Oklahoma. Os sintomas de uma overdose desse tipo incluem: visão turva, delírio, depressão, alucinações, convulsões, sonolência e vômitos.

No início deste ano, três adolescentes de Fort Worth, Texas, foram levados às pressas para o hospital após tentarem o mesmo desafio . Um deles, uma garota de 14 anos, chamada Rebekah, tomou 14 comprimidos. “Foi assustador. Ela falava frases desconexas, tinha alucinações e uma frequência cardíaca muito rápida”, contou a mãe da menina à época.

Felizmente, no dia seguinte, Rebekah se recuperou e teve permissão para voltar para casa. “O que me impressionou foi que os três adolescentes vieram ao hospital pelo mesmo motivo em menos de uma semana”, disse a enfermeira Amber Jewison. “Nenhum desses pacientes estava tentando se machucar. Todos disseram que viram vídeos no TikTok e estavam curiosos para reproduzí-los.”

Um porta-voz do TikTok afirmou ao site MailOnline que a rede social estava ciente do perigoso desafio desde maio e que “removeu rapidamente a pequena quantidade de conteúdo relacionada a ele”. Desde então, acrescentou o porta-voz, “o TikTok está ‘de olho’ em novos conteúdos em torno do desafio, removendo, rapidamente, qualquer um que apareça.”

Um representante da Johnson & Johnson, empresa que comercializa a marca Benadryl , remédio usado no desafio, disse que “a saúde e a segurança das pessoas que usam nossos produtos é nossa maior prioridade. A tendência do Benadryl no TikTok é extremamente preocupante, perigosa e deve ser interrompida imediatament. O abuso ou uso indevido pode levar a efeitos colaterais sérios com consequências potencialmente duradouras, e tais produtos devem ser usados ​​apenas conforme indicado no rótulo.”

A gigante farmacêutica complementa a declaração dizendo que está ” trabalhando com o TikTok e nossos parceiros para fazer o que pudermos para impedir essa tendência perigosa, incluindo a remoção de conteúdo em plataformas sociais que mostram esse comportamento.”