Adolescente morre após bater de moto no Noroeste do ES; outro piloto também morreu

Uma colisão frontal entre duas motos deixou dois mortos na ES 164, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente foi na noite de sábado (28), na região do distrito de São Geraldo, zona rural do município, em frente à entrada da região de Córrego Seco. As vítimas foram Edson Antônio de Oliveira, de 54 anos, que conduzia a moto no modelo Honda NXR Bros 150, e o adolescente Marcos Henrique Ventura Alves, de 14 anos, que conduzia uma Honda CG Titan 150.