Adolescente inventa sequestro para reatar relacionamento dos pais

A Polícia Civil de Chopinzinho, no Paraná, elucidou uma suposta tentativa de sequestro de um adolescente com 12 anos. As investigações iniciaram há uma semana, na sexta-feira (7/10), após registro do boletim de ocorrência pela família. A conclusão foi que a história era invenção do menino.

Segundo a família, o adolescente afirmou que um indivíduo, a bordo de uma van de cor preta, agarrou-o pelo braço e tentou sequestrá-lo. Desde então, as forças de segurança do município realizaram diligências e abordagens a possíveis suspeitos na região.

Ao longo da investigação, os policiais concluíram que o crime não era verdadeiro e o menino confessou ter inventado toda a história, pois queria usar a história para que os pais desistissem do divórcio.