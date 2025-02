Adolescente incendeia morador em situação de rua e transmite crime ao vivo

O crime foi filmado e transmitido ao vivo pela rede social Discord, um aplicativo de troca de mensagens.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após atirar coquetéis molotov em um homem em situação de rua no Pechincha, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime foi transmitido ao vivo no Discord. A família, ao reconhecer o jovem nas imagens, procurou a delegacia. Com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas, a polícia localizou o adolescente por meio do e-mail e do IP.

INVESTIGAÇÃO

As investigações apontam que o ataque foi motivado por um desafio em um grupo no Discord, com promessa de R$ 2 mil. O adolescente, membro de comunidades neonazistas, usava o codinome ‘Eu odeio favela’. Na sua casa, a polícia encontrou toucas, máscaras, luvas usadas no ataque e uma faca, além de arquivos de abuso sexual infantil em seu celular.

ESTADO DE SAÚDE

Ludierley Satyro José, de 46 anos, teve queimaduras em quase todo o corpo e está internado em estado estável no Hospital Lourenço Jorge. O adolescente responderá por tentativa de homicídio triplamente qualificado e por armazenar imagens de abuso sexual infantil. A polícia investiga quem assistiu e gravou a transmissão.