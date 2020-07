Adolescente, filho de naturalista é atacado por cobra píton; veja vídeo

Robert Irwing / Instagram Jovem compartilhou ataque nas redes sociaiss

Aos 16 anos, o jovem Robert Irwin, filho do naturalista Steve Irwin, que morreu em 2006 atacado por uma arraia, segue os passos do pai no mundo animal. Trabalhando em um zoológico da Austrália, o adolescente usou as redes sociais neste sábado (11) para publicar um vídeo do momento em que ele é atacado por uma cobra píton carpete.

No vídeo, é possível ver que Robert está prestes a devolver a cobra para a natureza. Ele pergunta se ela vai ser “malvada ou boazinha” e aproxima o animal do rosto. Nesse momento, a cobra dá o bote.

Apesar do susto, Robert passa bem. Junto ao vídeo, uma imagem gravada anos antes com o pai dele em uma mesma situação foi anexada. “Tal pai, tal filho”, brincou um dos internautas. Veja, abaixo, a publicação de Robert: