Adolescente esfaqueia professor ao saber que seria reprovado

Uma faca de serra foi usada pelo aluno para esfaquear o professor. A faca ficou presa no peito da vítima, após o cabo quebrar

Um professor de educação física foi esfaqueado por um aluno, de 15 anos, na cidade de Imaruí, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o adolescente agrediu a vítima ao saber que seria reprovado na disciplina. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar, a faca usada no crime é de serra e ficou presa na região do peito do educador, após o cabo quebrar.

O caso aconteceu na quinta-feira (21) e o professor foi socorrido ao hospital por um helicóptero do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico para que a faca fosse removida. o adolescente foi levado para delegacia e o boletim de ocorrência foi registrado.