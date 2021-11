Adolescente esfaqueia o irmão após discussão sobre videogame

Os jovens, de 17 e 22 anos, jogavam juntos pouco tempo antes da discussão que terminou em morte.

Alexis, um jovem de 17 anos, esfaqueou seu irmão, Luís Ernesto, de 22 anos, até a morte. A briga teria acontecido após uma discussão sobre um jogo de videogame.

Conforme notícia divulgada pelo portal Meganoticias, os irmãos jogavam juntos pouco tempo antes da discussão começar.

Alexis teria esfaqueado seu irmão mais velho em sua casa, na região de Veracruz, México. Sua mãe e seu padrasto estavam em casa no momento do ocorrido.

O jovem teria causado diversos ferimentos no pescoço do irmão, que faleceu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Os jovens teriam discutido pouco tempo antes da agressão

Segundo informações do padrasto dos jovens, os dois estavam jogando juntos uma partida do popular jogo “Free Fire” quando a discussão começou.

Nayde, mãe dos jovens, teria acionado as autoridades para pedir socorro ao filho, que estava inconsciente na sala de casa. Quando a equipe chegou ao local, declararam o jovem como morto.

Apesar do pronunciamento dos pais, ainda não está certo o motivo que levou Alexis a esfaquear o irmão. As hipóteses vão desde a perda de uma partida até mesmo a negativa do irmão mais velho em emprestar o celular para que o outro pudesse jogar.

Alexis ficou na companhia de seus pais até a chegada das equipes de emergência. Após o atendimento à vítima, o corpo foi enviado para o instituto de medicina legal.

O adolescente foi preso pela polícia municipal e segue a disposição da justiça para investigação do caso.