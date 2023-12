Adolescente é suspeito de abusar de crianças em abrigo no Noroeste do ES

Em boletins de ocorrência, há relatos de agressões praticadas pelo adolescente contra outras crianças e adolescentes da casa de abrigo e até por funcionários do local.

A Polícia Civil do Espírito Santo está investigando um caso de um adolescente de 15 anos que é suspeito de cometer abusos sexuais contra outros seis menores – crianças e adolescentes com idades entre 2 e 15 anos – em uma casa de acolhimento em São Roque do Canaã, no Noroeste do estado.

O caso está em segredo de Justiça por envolver menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), e, por isso, a Prefeitura de São Roque do Canaã e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não se posicionaram. A PC informou que enviou, no último dia 7, uma representação solicitando a internação do jovem.

O espaço, que pertence ao município, acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social, afastadas da família com encaminhamento do Conselho Tutelar.

A reportagem teve acesso a cinco boletins de ocorrência, registrados por conselheiros, cuidadoras e pela coordenadora da casa de acolhimento, entre os dias 6 e 8 deste mês. Nos documentos constam relatos de como o adolescente agia, incluindo registros de ameaças e agressões sofridas pelas crianças e adolescentes, e até pelos funcionários do local.