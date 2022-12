Adolescente é morto a tiros ao esperar para cortar cabelo no Norte do ES

Segundo a Polícia Militar, Ruan dos Santos Magnago, de 16 anos, foi atingido por 12 tiros na tarde de sábado (24); um homem também foi baleado e socorrido para o PA municipal

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros perto de uma barbearia enquanto esperava para cortar o cabelo no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (24). Segundo a Polícia Militar, Ruan dos Santos Magnago foi atingido por 12 tiros que, segundo relatos de testemunhas, foram disparados por dois indivíduos suspeitos. Um homem que estava perto do jovem também foi baleado.

+

Ruan sofreu tiros nas costas, na cabeça, no pescoço, na barriga, na parte pélvica e nas nádegas, de acordo com o boletim de ocorrência. Ainda não há mais informações sobre os suspeitos do crime e a possível motivação. A outra vítima baleada foi atingida na perna e socorrida para o Pronto Atendimento de Sooretama. O estado de saúde do homem ferido não foi informado.

A PM informou que encontrou quatro cápsulas de calibre 9 mm e três destroços de projéteis de arma de fogo no local. O corpo de Ruan foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.