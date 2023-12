Adolescente é estuprada e abandonada inconsciente em beco após baile funk

Pessoas que passavam pelo local socorreram a menina, de 14 anos, e a levaram desacordada para o Hospital Evangélico; o suspeito foi preso

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada e abandonada inconsciente no beco Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, na madrugada deste sábado (23). Pessoas que passavam pelo local socorreram a jovem e a levaram desacordada para o Hospital Evangélico. O suspeito foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem contou o que teria acontecido após recobrar a consciência ainda no hospital. Aos enfermeiros da unidade, ela relatou que havia sido estuprada por um jovem que conheceu na noite anterior durante um baile funk.

Ela teria se relacionado com o homem, de 22 anos, que a convidou para ir para a casa dele. A menina disse que aceitou e, ao chegar no local, os dois começaram a ter relações sexuais. Porém, ela pediu para interromper o ato, dizendo que estava tonta e não estava se sentindo bem.

De acordo com a vítima, o homem disse: “Não, fica aqui. Você está bem sim”. A adolescente afirmou que por estar embriagada não conseguiu reagir. A jovem teria pedido para ir embora novamente, mas o autor teria insistido no ato e a obrigou a manter relações sexuais com ele.

Após o crime, o suspeito colocou a adolescente para fora de casa e a abandonou em via pública. A menina contou que perdeu a consciência e acordou só no hospital. A adolescente não soube dizer aos militares o nome do suspeito, mas descreveu as características físicas do homem. Ela também tinha a conta de Instagram do agressor e conseguiu descrever o local onde ele morava.

Com as informações, os militares conseguiram localizar o homem. O agressor estava em casa dormindo. Os policiais também encontraram um preservativo usado pendurado na janela do quarto do suspeito. Os militares enviaram uma foto do homem para a vítima, ainda hospitalizada, que confirmou a identidade do autor.

Ao questionarem o suspeito, ele confirmou que teve relações sexuais com a adolescente, mas alegou que o ato foi consentido. O homem ainda disse que a adolescente teria mentido a idade para ele, dizendo ter 19 anos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável. O preservativo foi recolhido e enviado ao Hospital Odilon Behrens, para onde a vítima foi transferida e passa por exames. O laudo final será encaminhado, junto com o material do preservativo, ao Instituto Médico Legal (IML).