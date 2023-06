Adolescente é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de caçamba no Norte do ES

Caso foi registrado em Nova Esperança, Linhares, nesta sexta-feira (23).

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto com uma marca de tiro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (23), dentro de uma caçamba de entulho e lixo, em Linhares, no Norte do estado. AS informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a caçamba estava no bairro Nova Esperança, próximo ao Projeto Meninos da Terra, e a vítima foi identificada como Leonardo da Silva Santos.

A área onde estava a caçamba foi isolada pela polícia.

Não foram informados detalhes sobre a motivação do crime e até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A Polícia Civil disse que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia (181).