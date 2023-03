Adolescente é atacado por tubarão em praia de Pernambuco

Reprodução/Twitter 05.03.2023 Ataque ocorreu em Jaboatão dos Guararapes (PE)

Um adolescente de 14 anos foi atacado por um tubarão na manhã deste domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Segundo o Samu, que socorreu a vítima, o incidente ocorreu por volta das 11h20.

O animal atacou a coxa direita do menor que foi levado de helicóptero para a UTI do Samu, no bairro do Derby, área central do Recife. Na sequência, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração, na mesma região.

Segundo informações do G1, o rapaz foi passou por procedimento cirúrgico, com especialistas em traumatologia e cirurgia vascular, e seu estado é grave.

Banho era proibido na área

No local onde o episódio ocorreu, nas proximidades da Igrejinha de Piedade, os ataques de tubarão são mais comuns e a entrada no mar estava proibida na região.

Segundo o assessor de Defesa Civil da prefeitura de Jaboatão, coronel Artur Paiva, o trecho de mais de dois quilômetros de extensão está interditado desde julho de 2021, quando foi registrado o último ataque na área.

“Nós estamos insistindo com a população e os comerciantes para as pessoas não entrarem nas águas, porque, realmente, se corre um risco muito grande. Inclusive, o menor foi atingido na coxa e estava numa área mais rasa. Ou seja, os animais têm chegado mais próximo da beira-mar”, informou o coronel ao G1.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), este é o 15º caso registrado no local.

“A proibição, desde o ano de 1999, é para práticas esportivas, mergulho e natação, mas desde o mês de julho de 2021, o local também é proibido para o banho de mar, após a expedição de um decreto municipal”, afirma a nota emitida pelo Cemit neste domingo.









Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional