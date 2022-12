Adolescente é apreendido suspeito de matar e jogar corpo em rio no ES

O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de novembro, no bairro Colina, município de Barra de São Francisco. O adolescente foi apreendido e confessou o crime

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de assassinar um homem e jogar o corpo da vítima em um rio, no bairro Colina, município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de novembro. O adolescente foi apreendido no último dia 19 e confessou o crime, no entanto, a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (26) pela Polícia Civil.

Policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e a equipe k9 do 11º Batalhão da Polícia Militar participaram da operação para cumprir o mandado de apreensão contra o adolescente. As equipes realizaram buscas na Rodovia do Café, Zona Rural de Barra de São Francisco, onde localizaram o suspeito em uma casa.